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    Микаил Джаббаров: В Азербайджане впервые будут введены новшества при разработке новых учебников иностранного языка

    Наши реформы в этом направлении будут продолжаться и в будущем

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане впервые будут введены новшества при разработке новых учебников иностранного языка.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Микаил Джаббаров в ходе ежегодного отчетного мероприятия учреждения.

    По его словам, образование по данным специальностям включает проекты по обучению математике, информатике и иностранным языкам: “Некоторые из них мы начнем реализовывать в качестве пилотного проекта уже со следующего академического года. К примеру, впервые в стране рассматривается возможность привлечения при разработке учебников иностранного языка не только местных специалистов, но и используемых во многих странах универсальных учебников, разработанных в странах-носителях языка, компаниях и университетах. Реформы в этом направлении будут продолжаться и в будущем”.

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