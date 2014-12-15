Микаил Джаббаров: Есть предметы, о составлении учебников по которым даже не поступало предложений

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ "У нас есть предметы, о составлении учебников по которым даже не поступало предложений. В 2013 году не поступило предложений по трем предметам, в 2014 году - по одному предмету для VII класса, и 2 предметам для VIII класса".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Микаил Джаббаров на презентации электронных ресурсов.

По его словам, в основном это учебники по иностранным языкам (немецкому, французскому, в некоторых случаях по русскому языку). "Это означает, что учебная программа утверждена в существующих рамках, и учащийся должен посещать школу и заниматься по учебникам. Однако, разработать учебники по некоторым предметам не удается из-за отсутствия заинтересованной стороны. При отсутствии предложения подобные учебники должны быть в школах через несколько месяцев. Мы все должны знать контекст и его причины должны обсуждаться отдельно. Данная система нуждается в реформах и сделать выводы из существующих результатов невозможно", - заявил министр.

Он добавил, что учебники несомненно должны подготавливаться профессионалами. "Не всегда квалифицированные специалисты могут составлять учебники. На сегодняшний день безответными остаются также вопросы относительно доведения учебного материала по применяемым в системе образования принципам. В данном вопросе роль минобразования и учебной системы заключается в определении авторов и предоставлении им необходимых условий. Мы провели анализы, подготовили и представили правительству соответствующие предложения. Надеемся, что в ближайшее время добьемся новых успехов в технологическом процессе по созданию учебников".