Малейка Аббасзаде: Количество мест госзаказа возросло до 20 тысяч

Количество мест госзаказа с 12 тысяч в прошлом году возросло до 20 тысяч. Как сообщает Report, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в этом году число абитуриентов, имеющих возможность получить образование за счет государства, по сравнению с прошлым годом увеличится на 8 тысяч.

"Условия допуска к конкурсу на места по госзаказу по сравнению с прошлым годом либерализованы. Они не отличаются от общих условий допуска к конкурсу, а по сравнению с тем же прошлым годом снижены от 50 до 100 баллов."