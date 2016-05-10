Малейка Аббасзаде: В этом году в правилах приема никаких изменений не будет

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ "В настоящее время мы готовимся к приемным экзаменам. Все правила приемы были опубликованы в январе. Экзамены будут проводиться по этим правилам.".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что в этом году в правилах приема никаких изменений не будет: "Даты проведения и начала экзаменов размещены на официальной странице ГКПС".