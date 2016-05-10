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    Малейка Аббасзаде: В этом году в правилах приема никаких изменений не будет

    Даты проведения и начала экзаменов размещены на официальной странице ГКПС

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ "В настоящее время мы готовимся к приемным экзаменам. Все правила приемы были опубликованы в январе. Экзамены будут проводиться по этим правилам.".

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

    Она отметила, что в этом году в правилах приема никаких изменений не будет: "Даты проведения и начала экзаменов размещены на официальной странице ГКПС".

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