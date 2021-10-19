Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку

С 29 сентября по настоящее время зарегистрирован факт заражения коронавирусом среди студентов 14 групп Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ).

С 29 сентября по настоящее время зарегистрирован факт заражения коронавирусом среди студентов 14 групп Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ).

Как сообщает Report, эти группы перешли на дистанционное обучение на двухнедельный период.

Пресс-секретарь АГПУ Джавид Гусейнов подтвердил Report факт перевода групп на онлайн-обучение: "По истечении 14 дней заразившийся студент снова проходит тестирование и при отрицательном результате возвращается к очным занятиям. Заразившиеся студенты 2-х групп уже завершили этот период и вовлечены к процессу обучения. Никто из наших студентов не переносил вирус в тяжелой форме".

После восстановления очной формы обучения у 3 студентов Бакинского инженерного университета (БМУ) были выявлены симптомы коронавируса. В ответ на запрос Report из БМУ сообщили, что вуз тут же обратился в один из медицинских центров: "У студентов были взяты анализы и у всех троих выявлен коронавирус. Было принято решение отстранить их от занятий на 14 дней. В настоящее время группы, в которых обучаются студенты с выявленным коронавирусом, находятся под наблюдением, фактов заражения у других студентов не зарегистрировано".

Отметим, что из-за коронавируса в Бакинском государственном университете, Азербайджанском медицинском университете и Азербайджанском техническом университете несколько групп перешли на дистанционное обучение.