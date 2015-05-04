Комиссия по образованию при президенте Азербайджана представила план приема в ГКПС

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Комиссия по образованию при президенте Азербайджана представила ГКПС план приема в бакалавриат и магистратуру вузов. Как сообщает Report, об этом заявила председатель ГКПС Малейка Аббасзаде на сегодняшней пресс-конференции.

По ее словам, план был представлен на прошлой неделе. М.Аббасзаде заявила, что анонс предложений в связи с планом приема ГКПС был дан еще месяц назад: "Некоторые предложения уже приняты. Сюда входит выделение 20 мест для магистратуры НАНА. Кроме того, мы учли уровень заполнения мест за предыдущие годы и интерес к отдельным специальностям. В то же время, мы за совместное проведение конкурса по некоторым специальностям".

М.Аббасзаде отметила, в ближайшее время будет издан очередной номер журнала "Магистр", где найдут отражение изменения плана приема: "Также ведется работа над планом приема в бакалавриат".