Команды БВШН стали победителями III Олимпиады по Робототехнике

Команды Бакинской высшей школы нефти (БВШН) стали победителями проводимой в Азербайджане III Олимпиады по Робототехнике среди подростков и молодежи от 8 до 19 лет.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Высшей школы.

На олимпиаде, проводимой по 6-ти категориям, в целом приняли участие 62 команды из 30 учебных заведений. Помимо этого, впервые на Олимпиаде приняли участие подростки и молодежь из Гянджи и Сумгайыта, а также Лянкяранского района.

Проведенная в Центре имени Гейдара Алиева в рамках "Фестиваля по Инновациям" III Олимпиада по Робототехнике была организована Академией по инженерии робототехники Азербайджана и Общественным объединением "Центр образования, обучения и развития молодежи" при поддержке министерств молодежи и спорта, образования, транспорта, связи и высоких технологий. БВШН была представлена двумя командами на Олимпиаде в категории "Open Senior". Несмотря на то, что по указанной категории прошли регистрацию 10 команд, только 5 команд поборолись за победу на самом соревновании. Команды, представившие БВШН, завоевали 1-ое и 3-е места.

Победительницей стала команда "TechNoBotics", участниками которой являются студенты второго курса БВШН, учащиеся по специальности инженерия по автоматизации процессов Эйваз Наджафли, Рустам Маммадли и Али Аскеров.

Команда, завоевавшая третье место, - "Cosa Nostra" была представлена студентами БВШН, обучающимися на втором курсе по специальности инженерия по автоматизации процессов Азером Алиевым, Марьям Аллахвердиевой, Туралом Гасановым и студентом-второкурсником, обучающимся по специальности нефтегазовая инженерия Тогрулом Таировым.

Команда, завоевавшая первое место, получила право принять участие на Всемирной олимпиаде роботов, которая будет проведена в Венгрии 8-10 ноября 2019-го года.

Отметим, что являющаяся самым крупным соревнованием по робототехнике Всемирная олимпиада роботов, начиная с 2004 года ежегодно проводится по различным темам в разных странах мира. Впервые проведенная в Сингапуре Олимпиада объединила 12 стран-участниц, сегодня число участниц превышает 70.

Напомним, что в конце 2017-го года Азербайджан стал действительным членом Всемирной олимпиады роботов.