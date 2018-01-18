Количество испытательных экзаменов по приему в бакалавриат увеличено вдвое

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в этом году увеличил количество испытательных экзаменов по приему в бакалавриат с 2-х до 4-х.

Как сообщает Report, по сравнению с прошлым годом, количество испытательных экзаменов увеличили вдвое.

В этом году испытательные экзамены для желающих поступить в бакалавриат вузов предусмотрены на 1, 15, 29 апреля и один раз в июне.

Первый (весенний) вступительный экзамен в вузы по II и III группам специальностей пройдет 13 мая, а по I и IV группам - 20 мая.

Отметим, что для впервые участвующих на вступительных экзаменах граждан Азербайджана один из двух экзаменов будет за счет средств госбюджета (то есть бесплатным).