Китайская компания CMIG будет сотрудничать с БВШН

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с делегацией представителей одной из ведущих международных частных инвестиционных компаний China Minsheng Investment Group (CMIG). Как сообщили Report в Высшей школе, во встрече, которая прошла в БВШН, приняли участие вице-президент компании Ма Шаойин, президент и вице-президент одной из дочерних компаний CMIG Гу Минчи и Бай Баолин и руководители отделов компании.

Приветствовав гостей, ректор Эльмар Гасымов проинформировал гостей об успехах и основных направлениях деятельности вуза. Говоря о том, что в последнее время в Азербайджане большое внимание уделяется использованию альтернативных источников энергии, он отметил, что и БВШН проявляет интерес к исследованиям в этой области. Поблагодарив руководство вуза, вице-президент CMIG Ма Шаойин рассказал о развитии и деятельности компании и последних достижениях в области использования альтернативных и возобновляемых источников энергии в Китае. Выразив интерес к сотрудничеству с БВШН в этой сфере, он отметил возможность налаживания партнерских связей вуза с ведущими университетами Китая, в том числе по реализации программы обмена студентами.

Подчеркнув, что Азербайджан занимает важное место в стратегии развития отношений компании с зарубежными странами, члены делегации отметили заинтересованность компании в налаживании сотрудничества с Высшей школой в различных областях. Представители руководства CMIG выразили готовность оказать финансовую поддержку БВШН для разработки проектов в области использования новых источников энергии, а также помощь в их реализации.

Затем гости посетили новый кампус Высшей школы, где ознакомились с лабораториями и условиями, созданными здесь для проведения исследовательских работ.