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Китай запустит зонд на темную сторону Луны

Китай запустит зонд на темную сторону Луны Китайский зонд "Чанъэ-6" запустят на обратную сторону Луны для сбора грунта в 2024 году.
Наука и образование
29 сентября 2023 г. 08:49
Китай запустит зонд на темную сторону Луны

Китайский зонд "Чанъэ-6" запустят на обратную сторону Луны для сбора грунта в 2024 году.

Как передает Report, об этом заявили в Китайском национальном космическом управлении (CNSA).

В ведомстве отметили, что это будет первый подобный проект в истории освоения естественного спутника Земли.

"В настоящее время разработка миссии "Чанъэ-6" программы по исследованию Луны идет согласно плану, запуск запланирован ориентировочно на 2024 год", — указано в сообщении.

В сообщении также отмечается, что сбор грунта с обратной стороны Луны будет производиться впервые — все остальные образцы были взяты с видимой части спутника Земли. Предварительным местом посадки выбран район в бассейне Южный полюс — Эйткен.

Сопровождать и контролировать зонд будет спутник-ретранслятор "Цюэцяо-2", который заблаговременно отправят в космос в первой половине 2024 года.

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