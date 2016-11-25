Кельбаджарские школьники посетили Бакинский международный центр мультикультурализма

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ По инициативе Общественного объединения "Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı" ученики Кельбаджарской средней школы №20 в городе Хырдалан посетили Бакинский международный центр мультикультурализма.

Как сообщили Report из пресс-службы центра, заместитель председателя Общественного объединения Габиб Мисиров отметил, что цель организации по инициативе объединения встречи в центре в рамках "Года мультикультурализма" заключается в знакомстве молодежи с деятельностью структуры и проводимыми работами.

Завотделом центра Сарханбей Худиев проинформировал школьников о деятельности центра и осуществляемых международных и региональных проектах.

Было отмечено, что филиалы Бакинского международного центра мультикультурализма действуют в Германии, Израиле, Молдове, Италии, Португалии, Болгарии, Москве и Екатеринбурге.

На встрече ответили на интересующие школьников вопросы. От имени центра им были вручены подарки.