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Канадские ученые выяснили причину падения кислорода в крови при COVID-19

Канадские ученые выяснили причину падения кислорода в крови при COVID-19 Ученые из канадского Университета Альберты установили причину снижения уровня кислорода в крови при COVID-19
Наука и образование
5 июня 2021 г. 18:00
Канадские ученые выяснили причину падения кислорода в крови при COVID-19

Ученые из канадского Университета Альберты установили причину снижения уровня кислорода в крови при COVID-19.

Как сообщает Report, соответствующее исследование было опубликовано в журнале Reports Stem Cell.

Биологи выяснили, что коронавирус поражает незрелые эритроциты, снижая перенос кислорода и ослабляя иммунный ответ. Авторы обнаружили, что по мере усиления тяжести симптомов COVID-19, у пациентов в крови становится все больше незрелых, недавно сформированных эритроцитов. У здоровых людей незрелые эритроциты находятся в костном мозге, а в крови отсутствуют или составляют менее одного процента. У тяжелых больных COVID-19 объем этих клеток в крови достигал 60 процентов.

“Это указывает на то, что вирус воздействует на источник этих клеток. В результате, чтобы компенсировать истощение здоровых незрелых эритроцитов, организм вырабатывает их значительно больше, чтобы обеспечить организм достаточным количеством кислорода”, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Шокроллаха Элахи (Shokrollah Elahi), доцента факультета медицины и стоматологии.

Проблема заключается в том, что кислород переносят только зрелые эритроциты, которые живут в среднем около 120 дней. К тому же оказалось, что незрелые эритроциты очень восприимчивы к коронавирусной инфекции. Поскольку вирус атакует и разрушает незрелые эритроциты, организм не может заменить отмершие зрелые эритроциты, и способность переносить кислород в кровотоке снижается.

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