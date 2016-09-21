К группам дошкольной подготовки могут быть привлечены дети 2010 года рождения, но не достигшие школьного возраста - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Министерство образования внесло ясность в вопрос привлечения в группы дошкольной подготовки детей, родившихся в 2010 году, однако не достигших школьного возраста.

Как сообщили на запрос Report в отделе по связям с общественностью министерства, согласно постановлению №272 кабинета министров от 11 июля 2016 года, в группы дошкольной подготовки, созданные в государственных общеобразовательных школах, принимаются дети, которым в тот же год исполнилось 5 лет.

"Учитывая многочисленные обращения родителей, местным органам управления образования рекомендовано по желанию родителей привлечь в группы дошкольной подготовки детей, родившихся в 2010 году, однако не достигших школьного возраста, с условием увеличения числа групп", - сообщили в министерстве.