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Исследование: Потепление климата Земли может привести к эффекту домино

Исследование: Потепление климата Земли может привести к эффекту домино Потепление климата Земли на два градуса может привести к эффекту домино и изменит жизнь почти половины жителей планеты.
Наука и образование
14 июня 2021 г. 19:35
Исследование: Потепление климата Земли может привести к эффекту домино

Потепление климата Земли на два градуса может привести к эффекту домино и изменит жизнь почти половины жителей планеты.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, к таким выводам пришли немецкие и шведские ученые в результате недавнего исследования, результаты которого опубликованы в журнале Earth System Dynamics.

Авторы работы с помощью компьютера воссоздали три миллиона сценариев развития климата на Земле, из которых около 30% привели к возникновению эффекта домино — безвозвратному изменению природных условий. Отмечается, что для этого будет достаточно потепления средней температуры на планете на два градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Ключевыми моментами в этом процессе будут таяние ледяных щитов в Антарктиде и Гренландии: они приведут к остыванию теплых течений в Атлантике, что вызовет снижение количества осадков в тропическом поясе, в результате чего леса Амазонии станут саванной. Ученые предупредили, что такие изменения повлияют на жизнь 40% населения Земли, прежде всего в прибрежных районах.

Чтобы избежать негативных последствий, авторы исследования призвали сокращать выбросы парниковых газов.

Ученые регулярно выступают с предупреждениями об опасности глобального потепления. Для сдерживания процесса в 2015 году более 190 стран подписали Парижское соглашение по климату, целью которого является снижение выбросов, технологическое перевооружение и адаптация к изменениям климата. Также предполагается увеличить долю возобновляемых источников энергии.

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