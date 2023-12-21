Исследование: Чтение текста с бумаги в несколько раз улучшает его понимание

Ученые из Университета Валенсии пришли к выводу, что люди лучше понимают текст, если читают его с бумаги, а не с электронных носителей.

Ученые из Университета Валенсии пришли к выводу, что люди лучше понимают текст, если читают его с бумаги, а не с электронных носителей.

Как передает Report, исследование об этом опубликовано в научном журнале Review of Educational Research.

Авторы проанализировали данные 470 тысяч человек. У тех, кто читает тексты с бумаги, а не с электронных экранов, со временем в несколько раз растет уровень восприятия и понимания.

Ученые связывают эту тенденцию с низким лингвистическим качеством цифровых текстов. По словам одного из авторов исследования Ладислао Сальмерона, посты в социальных сетях или "статьи на Википедии" обычно не содержат сложного синтаксиса и аргументации, а также могут содержать сленг или разговорные выражения.

Кроме того, многие цифровые материалы бегло читаются. Из-за этого человек не может погрузиться в повествование полностью или не улавливают сложные логические связи.