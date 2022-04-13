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Информация о дипломах иностранных вузов интегрирована в портал электронного правительства

Информация о дипломах иностранных вузов интегрирована в портал электронного правительства Информация о нострифицированных дипломах интегрирована в портал электронного правительства myGov. Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте. Портал содержит сведения о дипломах
Наука и образование
13 апреля 2022 г. 12:57
Информация о дипломах иностранных вузов интегрирована в портал электронного правительства

Информация о нострифицированных дипломах интегрирована в портал электронного правительства myGov.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте.

Портал содержит сведения о дипломах, прошедших этап нострификации и признания специальностей. Кроме того, на портале “myGov”запущена справка, предназначенная для выпускников “Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах в 2007-2015 годах”. Обе услуги граждане могут получить в разделе ”Все услуги“, а также в разделе "Услуги, предоставляемые Министерством образования "по учреждениям".

myGov действует как цифровой портфель, предоставляя гражданам персональные данные, собранные воедино. Каждый гражданин может создать свой личный кабинет, зарегистрировавшись в myGov посредством ASAN Login. В личном кабинете содержатся сведения о составе семьи, месте работы, дипломах, штрафах, месте жительства, доверенностях, данных о недвижимости и другой персональной информации.

Отметим, что в myGov интегрированы сертификаты о вакцинации от COVID-19, иммунитета и противопоказаниях. Посредством QR-кода в личном кабинете граждане могут комфортно и оперативно пройти в учреждения и заведения, где требуется паспорт COVID-19.
myGov был создан в 2019 году Центром развития Электронного Правительства Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. В 2021 году было запущено мобильное приложение портала. Мобильное приложение, как для iOS, так и для Android, можно загрузить, пройдя по ссылкам:
• "Андроид": https://play.google.com/store/apps/details?id=az.gov.my
• "iOS": https://apps.apple.com/az/app/mygov/id1533956540

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Версия на азербайджанском языке Xarici diplom haqqında məlumatlar elektron hökumət portalına inteqrasiya olunub

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