Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку открылся I Съезд ученых Азербайджана.

Как сообщает Report, сначала делегаты съезда, организованного Национальной академией наук Азербайджана (НАНА), министерством связи и информационных технологий и министерством образования Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Съезд в НАНА открыли государственным гимном Азербайджанской Республики.

Транслирующееся через интернет мероприятие с участием проживающих в различных странах мира азербайджанских ученых, вступительным словом открыл президент НАНА, академик Акиф Ализаде. Поприветствовав гостей, он заявил, что впервые проходящий в нашей стране съезд является логическим результатом глобальных призывов современного мира, социально-экономического, духовного, культурного развития и происходящих в азербайджанской науке процессов.

А.Ализаде добавил, что на съезде участвуют также 15 азербайджанских ученых из США, России, Германии, Турции и других стран.

Президент НАНА выразил уверенность, что ученые проявят солидарность в реализации поставленных целей, решения существующих проблем, определения обязательств на пути социально-экономического, культурного и духовного развития страны.

В эти минуты съезд продолжается.