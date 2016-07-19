​Группа студентов БВШН пройдет практику в компании Petkim

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла встреча с родителями и 26 студентами, которые пройдут производственную практику в городе Измир (Турция) на предприятиях компании Petkim.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям БВШН, поприветствовав участников мероприятия, ректор БВШН Эльмар Гасымов, в первую очередь, поздравил студентов, которым предоставилась возможность пройти практику в компании Petkim, и пожелал им успехов. Ректор отметил, что с целью обогащения теоретических знаний у студентов, их каждый год отправляют проходить производственную практику на предприятиях и управлениях компании SOCAR, международных компаний, функционирующих в Азербайджане, а также в город Измир на производственные предприятия компании Petkim. Он довел до внимания родителей, что студенты, получив такой шанс, получили возможность ознакомится ближе со строительно-монтажными, завершающими работами в масштабном объекте компании Petkim и работой действующих в настоящее время технологических установок различного назначения, изучить оборудование каждой установки, протекающие там технологические процессы, технологические регламенты, работу систем контроля и управления установками, а также возможность работать вместе с опытными специалистами компании. Ректор отметил, что эта практика позволит студентам более глубоко освоить теоретические знания, полученные на занятиях в течение учебного года, на основе рационального сочетания с практикой.

В завершение был проведен обмен мнениями между участниками мероприятия и были даны ответы на интересующие родителей вопросы.

Отметим, что согласно договоренности, достигнутой в прошлом году между БВШН и компанией Petkim, каждый год отличившимся в течение учебного года студентам Высшей Школы предоставляется возможность проходить летнюю производственную практику на предприятиях компании. 26 студентов, распределенные по группам, с 18 июля по 29 августа будут проходить производственную практику на предприятиях этой компании в течение одного месяца.