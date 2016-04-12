Государственному экзаменационному центру предоставлено право организовывать подготовительные курсы

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанскому государственному экзаменационному центру в целях содействия подготовки абитуриентов к тестовым экзаменам предоставлено право проводить пробные экзамены на платной основе и организовывать подготовительные курсы на договорной основе.

Как сообщает Report, это нашло отражение в Уставе публичного юридического лица Государственного экзаменационного центра Азербайджана, утвержденного указом президента Ильхама Алиева.

Центр также имеет право подготавливать различные методические средства о содержании и сути тестовых экзаменов и сборники тестов.

Напомним, что 11 апреля президент Ильхам Алиев подписал указ о создании публичного юридического лица Государственного экзаменационного центра.

Указ предусматривает соответствие приема студентов в учебные заведения международной практике.

Государственный экзаменационный центр создан с целью обеспечения отбора кадров для госслужбы на конкурсной основе, итогового оценивания получающих общее образование, проведения централизованных экзаменов в средние специальные учебные заведения, в высшие учебные заведения на уровнях бакалавриата и магистратуры, а также магистратуру Национальной академии наук Азербайджана.

Указом определяется, что управляющим органом Государственного экзаменационного центра Азербайджана является Совет директоров, состоящий из 7 членов. Назначение и освобождение от должности, а также досрочное прекращение полномочий председателя Совета директоров, его заместителей и других членов осуществляется Президентом Азербайджана.