Глава государства открыл новый комплекс общежитий Азербайджанского государственного аграрного университета

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового комплекса общежитий на 514 мест, построенного в Гяндже для студентов Азербайджанского государственного аграрного университета.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие комплекса общежитий.

Министр сельского хозяйства Гейдар Асадов проинформировал президента Ильхама Алиева о том, что в настоящее время в университете на ступени бакалавриата получают образование 4834 студента. Из них 3883 человека обучаются на очном, а 951 человек – на заочном отделении. 75 процентов студентов, обучающихся на очном отделении, - молодежь, приехавшая из различных городов и районов республики.

Новое студенческое общежитие на 520 мест было сдано в эксплуатацию в 2016 году с участием президента Ильхама Алиева. В 2015 году началось строительство еще одного комплекса общежитий на 514 мест, строительные работы здесь полностью завершились в октябре 2017 года. Комплекс, общая площадь которого составляет 13640 квадратных метров, состоит из 5 корпусов: четырех 7-этажных и одного 6-этажного. Все 257 комнат комплекса оснащены необходимой мебелью и инвентарем. На каждом этаже созданы уголки отдыха и кухня. Здесь функционируют отдел регистрации, актовый и фитнес-залы на 120 мест, кафе, мужская парикмахерская, женский салон, ателье, магазин, прачечная, библиотека, кабинет обследования и стоматологический кабинет, комната для встречи с родителями.

Азербайджанский сельскохозяйственный институт был создан в 1929 году в Баку, а в 1931 году переведен в Гянджу. В 1979 году по инициативе великого лидера Гейдара Алиева Азербайджанский сельскохозяйственный институт Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден орденом "Знак почета". Постановлением Кабинета министров от 2009 года Институт был переименован в Азербайджанский государственный аграрный университет.

Для обеспечения общежития водой, электричеством, отоплением и линиями связи были построены индивидуальная котельная, бассейн, насосная и трансформаторная подстанция.

На прилегающей к комплексу территории проведена широкомасштабная работа по строительству и благоустройству, созданы все возможности для эффективного проведения студентами свободного времени.