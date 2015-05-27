Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала статистику по V группе специальностей. Как сообщили Report в ГКПС, абитуриент, желающий участвовать в конкурсе по одной из I, II, III или IV групп специальностей, сможет участвовать также и в конкурсе по V группе специальностей. Таким образом, абитуриентам впервые предоставляется шанс участвовать сразу в конкурсах двух различных групп специальностей.

Согласно еще одной новизне, с этого года прием в колледжи на базе полного среднего образования (11 лет) для выпускников этого года будет проводиться на основании выпускных экзаменов.

17 802 абитуриента наряду с I-IV группами специальностей подали заявление в V группу специальностей и колледжи. Из них 4 913 абитуриентов прошли регистрацию в V группе специальностей, а 12 889 - в колледжах.

В целом, в V группу специальностей заявление подали 10 446 абитуриентов. Из них 4 894 человека являются выпускниками этого года, а 5 552 человека - выпускниками предыдущих лет.

Для участия в конкурсе средних специальных учебных заведений на базе полного среднего образования (11 лет) зарегистрировались 17 999 абитуриентов, из них 9 213 абитуриентов - выпускники этого года, а 8 786 абитуриентов - выпускники предыдущих лет.

Отметим, что прием документов по V группе специальностей завершился 18 мая, а прием документов в колледжи на базе полного среднего образования (11 лет) продолжится до 31 мая.