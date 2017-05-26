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    ГЭЦ: В ближайшие дни обнародуют результаты проведенных в других районах выпускных экзаменов

    В связи с результатами экзаменов 5-9 июня будет действовать Апелляционная комиссия ГЭЦ

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В ближайшие дни поэтапно будут обнародованы результаты выпускных экзаменов, прошедших 12, 18 марта и 16 апреля.

    Как сообщает Report, информацию распространил Государственный экзаменационный центр.

    Было отмечено, что в связи с результатами экзаменов 5-9 июня будет действовать Апелляционная комиссия ГЭЦ.

    Желающие обратиться в Апелляционную комиссию должны начиная с 30 мая пройти регистрацию, предъявив удостоверение личности и заявление.

    Апелляционная комиссия будет действовать в административном здании Государственного экзаменационного центра по адресу ул.Абдулвахаба Саламзаде, 28.

    Отметим, что в ГЭЦ продолжается процесс проверки сочинений (эссе) и до второго этапа выпускных экзаменов будут также объявлены оценки сочинений (эссе).

    Напомним, что были объявлены результаты I этапа прошедших 5 марта выпускных экзаменов для учащихся 9-х классов общеобразовательных школ городов Баку и Сумгайыт, Абшеронского, Хызинского, Гобустанского районов. 

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