ГЭЦ сегодня проведет первый этап приемных экзаменов в резидентуру

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр проведет первый этап вступительных экзаменов в резидентуру.

Как сообщили в Report из ГЭЦ, вступительные экзамены в резидентуру пройдут в 3 зданиях в Баку и в одном здании в Нахчыване.

Во всех зданиях экзамен начнется в одно время - в 11:00 и продлится 2 часа 30 минут.

Прием заявлений посредством интернета проходил с 15 по 22 декабря. Для участия на экзамене подали заявления 1092 кандидата. Из них 931 человек будут сдавать экзамены по азербайджанскому сектору, 161 - по русскому.

Кандидаты обязательно должны принести с собой на экзамен следующие документы:

- Подлинный документ, удостоверяющий его личность;

- "Пропускную экзаменационную карточку"

Люди, у которых будет отсутствовать хотя бы один из вышеназванных документов или выявлено несоответствие в них, не будут допущены к экзамену.