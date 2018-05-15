ГЭЦ: Сегодня объявят результаты вступительных экзаменов по II и III группам специальностей

© Report

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня вечером обнародует результаты прошедших 13 мая вступительных экзаменов в вузы по II и III группам специальностей.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Отмечается, что сразу после экзамена ответственные сотрудники и эксперты ГЭЦ в прямом эфире в течение 4 часов разъясняли на передаче "Абитуриент" по телеканалу "Space" представленные на экзамене тестовые задания и правильные ответы.

Кроме того, на сайте ГЭЦ были разъяснены эталоны правильных ответов и тестовые задания.

А 14 мая была создана Апелляционная комиссия для рассмотрения обращений абитуриентов, связанных с содержанием используемых на экзамене заданий. На данный момент комиссия продолжает работу.