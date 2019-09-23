ГЭЦ: Более подготовленным абитуриентам азербайджанского сектора создаются искусственные препятствия при поступлении в вузы

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В 2018/2019 учебном году среди получивших право участвовать в конкурсе на поступление в вузы 90.69% пришлись на азербайджанский, 9.32% - русский секторы.

Как передает Report, об этом сообщается в 12-м номере журнала "Абитуриент".

По информации, за счет совместного конкурса двух секторов абитуриенты азербайджанского сектора могли набрать минимум 70.09, максимум 91.60%, в русском секторе – минимум 8,40, максимум – 29, 91% плана приема: "Как видно, разница между минимумом и максимумом возможностей мала. Это создает искусственные препятствия для поступления в вузы более подготовленной молодежи из азербайджанского сектора.

Места, выделенные на совместный конкурс азербайджанского и русского секторов, в 2018 году выросли на 52,65%. В 2019 году места, выделенные на совместный конкурс двух секторов, составили всего 21,44% от общих плановых мест. Этот показатель в 2017 году составил 14.80%, 2016 -18.73%, 2015 -13.95%, 2014- 13.87%, 2013 - 56.18%.

Подобные изменения за последние 5 лет по сравнению с 2013 годом нежелательны. Потому что порой, несмотря на то, что абитуриенты азербайджанского и русского секторов отвечают на одни и те же тестовые вопросы, из-за серьезного деления плановых мест и разницы в конкурсной ситуации по одинаковым специальностям, в этих секторах возникают различные проходные баллы. Когда плановые места выделяются на совместный конкурс, на эти места поступают более подготовленные молодые люди не зависимо от сектора".