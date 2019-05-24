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ГЭЦ проведет второй экзамен по азербайджанскому языку

ГЭЦ проведет второй экзамен по азербайджанскому языку

26 мая Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет второй этап тестовых экзаменов по азербайджанскому языку для абитуриентов, поступающих в русский сектор и пропустивших первый этап экзаменов по уважительным причинам. 

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены будут проведены в четырех зданиях в Баку и Нахчыване, и одновременно начнутся в 11:00. За 15 минут до указанного времени, то есть в 10.45 допуск к экзаменам завершится. Абитуриентам будут даны 30 тестовых заданий и 45 минут на их выполнение. Результаты экзаменов будут оцениваться пометками “удовлетворительно” и “неудовлетворительно”. 

К надзору за ходом экзаменационного процесса будут привлечены 10 руководителей и 98 контролеров.

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