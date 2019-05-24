ГЭЦ проведет второй экзамен по азербайджанскому языку

26 мая Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет второй этап тестовых экзаменов по азербайджанскому языку для абитуриентов, поступающих в русский сектор и пропустивших первый этап экзаменов по уважительным причинам.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены будут проведены в четырех зданиях в Баку и Нахчыване, и одновременно начнутся в 11:00. За 15 минут до указанного времени, то есть в 10.45 допуск к экзаменам завершится. Абитуриентам будут даны 30 тестовых заданий и 45 минут на их выполнение. Результаты экзаменов будут оцениваться пометками “удовлетворительно” и “неудовлетворительно”.

К надзору за ходом экзаменационного процесса будут привлечены 10 руководителей и 98 контролеров.