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    ГЭЦ проведет испытательный экзамен по приему на госслужбу

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ С целью более эффективной подготовки к тестовому этапу конкурса для желающих поступить на госслужбу будет проведен очередной испытательный экзамен.

    Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

    Испытательный экзамен по группам AA, AB, AC, BA, BB будет проведен 8 мая.

    Экзамен начнется в 10:00.

    Кандидаты сдадут экзамен посредством компьютеров в специальных залах в здании ГЭЦ по адресу г.Баку, Насиминский район, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28. Онлайн-регистрация для участия в экзамене завершится в 9:00 8 мая. Для регистрации нужно посетить страницу http://eservices.dim.gov.az/dqq/Exam/TestExamRegCo.

    Отметим, что желающие принять участие в испытательном экзамене должны создать "Личный кабинет" на сайте ГЭЦ. Во время создания личного кабинета открывается счет. Стоимость участия в испытательном экзамене составляет 30 манатов. Для осуществления платежа можно воспользоваться различными способами оплаты (подробная информация предоставлена на сайте payment.dim.gov.az). После создания "Личного кабинета" и поступления необходимой суммы на счет следует пройти онлайн-регистрацию на сайте Государственного экзаменационного центра.

    В испытательном экзамене используются одинаковые тестовые задания в зависимости от группы.

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