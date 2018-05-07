ГЭЦ проведет испытательный экзамен по приему на госслужбу

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ С целью более эффективной подготовки к тестовому этапу конкурса для желающих поступить на госслужбу будет проведен очередной испытательный экзамен.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Испытательный экзамен по группам AA, AB, AC, BA, BB будет проведен 8 мая.

Экзамен начнется в 10:00.

Кандидаты сдадут экзамен посредством компьютеров в специальных залах в здании ГЭЦ по адресу г.Баку, Насиминский район, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28. Онлайн-регистрация для участия в экзамене завершится в 9:00 8 мая. Для регистрации нужно посетить страницу http://eservices.dim.gov.az/dqq/Exam/TestExamRegCo.

Отметим, что желающие принять участие в испытательном экзамене должны создать "Личный кабинет" на сайте ГЭЦ. Во время создания личного кабинета открывается счет. Стоимость участия в испытательном экзамене составляет 30 манатов. Для осуществления платежа можно воспользоваться различными способами оплаты (подробная информация предоставлена на сайте payment.dim.gov.az). После создания "Личного кабинета" и поступления необходимой суммы на счет следует пройти онлайн-регистрацию на сайте Государственного экзаменационного центра.

В испытательном экзамене используются одинаковые тестовые задания в зависимости от группы.