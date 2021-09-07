ГЭЦ проведет дополнительный экзамен для старшеклассников

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 9 сентября проведет дополнительный экзамен для учащихся 9-х и 11-х классов, а также сдающих экзамены экстерном, не сумевших принять участие в выпускных экзаменах в этом году по уважительным причинам.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 9 сентября проведет дополнительный экзамен для учащихся 9-х и 11-х классов, а также сдающих экзамены экстерном, не сумевших принять участие в выпускных экзаменах в этом году по уважительным причинам.

Как сообщили в ГЭЦ, в них также примут участие не сумевшие сдать в этом году экзамен по азербайджанскому (государственному) языку.

Экзамены состоятся в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

Экзамены стартуют в 10:00.

Желающие принять участие в экзамене со 2 сентября могут распечатать "Пропускной лист на экзамен".