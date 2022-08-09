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ГЭЦ предупредил распространителей пиратских копий книг

ГЭЦ предупредил распространителей пиратских копий книг В отношении лиц, подделывающих издания Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), будут приняты меры в рамках закона.
Наука и образование
9 августа 2022 г. 15:16
ГЭЦ предупредил распространителей пиратских копий книг

В отношении лиц, подделывающих издания Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), будут приняты меры в рамках закона.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Было отмечено, что борьба с книжным пиратством актуальна в преддверии начала нового учебного года.

"Государственный экзаменационный центр постоянно уделяет внимание этому вопросу и работает в сотрудничестве с соответствующими государственными органами для предотвращения книжного пиратства.

Согласно полученной нами информации, некоторые юридические и физические лица занимаются печатью и продажей пиратских копий книг, изданных ГЭЦ, вопреки требованиям закона. В отношении них будут приняты меры в рамках закона", - говорится в сообщении.

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