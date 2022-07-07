ГЭЦ: По итогам апелляции пересмотрены результаты экзаменов 136 абитуриентов

Апелляционная комиссия рассмотрела заявления 971 абитуриента относительно результатов вступительных экзаменов по I-IV группе специальностей, проведенных 21-22 мая и 4-5 июня.

Апелляционная комиссия рассмотрела заявления 971 абитуриента относительно результатов вступительных экзаменов по I-IV группе специальностей, проведенных 21-22 мая и 4-5 июня.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре Азербайджана (ГЭЦ), обращения касались пересмотра оценок по 1540 письменным работам (заданиям) в целом.

Поступившие от абитуриентов апелляции были рассмотрены. Члены комиссии провели совместное обсуждение с 265 абитуриентами посредством видеосвязи (с использованием программы "Zoom"), с 706 абитуриентами связались по телефону (35 из них не ответили на звонки). Оценки 136 абитуриентов, подавших апелляционные заявки (0,17% от общего числа сдавших экзамен), были пересмотрены по 142 заданиям (0,02% от общего числа письменных работ).