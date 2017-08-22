ГЭЦ: Плановые места колледжей по специальностям, не требующим особых способностей, заполнены полностью

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Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал некоторые статистические данные о результатах приема в средние специальные учебные заведения на базе полного среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, выделенных плановых мест в средних специальных учебных заведениях на 2017/2018 учебный год - 8004.

По итогам конкурса в средние специальные учебные заведения приняты 7806 человек. В целом, план приема выполнен на 97,51%. По специальностям, не требующим особых способностей, плановые места заполнены на 100% и свободных мест не осталось. Только по специальностям, требующим особых навыков, осталось вакантными 199 мест (2,49%). В 42 средних специальных учебных заведениях из 54 осуществляющих прием план был выполнен на 100%.

Абитуриенты, поступившие в средние специальные учебные заведения, с 22 по 31 августа должны пройти регистрацию, указав ссуз, в который они поступили (абитуриенты могут узнать список требуемых документов из учебного заведения, в которое поступили). Отсутствие регистрации в указанный период будет расценено как отказ абитуриента от размещения по соответствующей специальности, и приказ о его зачислении не будет направлен в учебное заведение.

Более подробно ознакомиться с результатами приема студентов в средние специальные учебные заведения можно здесь.