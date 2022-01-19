О нас
Report Georgia
Аудио новости

ГЭЦ обнародовал программу выпускных экзаменов

ГЭЦ обнародовал программу выпускных экзаменов Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) издал спецвыпуски журнала "Абитуриент" для выпускных экзаменов по уровню общего (9 классов) и полного (11 классов) среднего образования.
Наука и образование
19 января 2022 г. 14:57
ГЭЦ обнародовал программу выпускных экзаменов

Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) издал спецвыпуски журнала "Абитуриент" для выпускных экзаменов по уровню общего (9 классов) и полного (11 классов) среднего образования.

Как передает Report, в журнале опубликованы подстандарты, программы, примеры заданий и критерии оценки по предметам на выпускном экзамене, согласованная с Министерством образования модель итоговой оценки знаний учащихся на уровне общего среднего образования, порядок подсчета баллов.

В журналах также представлены примеры заданий для проверки навыков восприятия на слух и понимания иностранного языка (английский, французский, немецкий, русский, арабский и персидский языки).

Эти задания можно выполнить, загрузив соответствующие аудиофайлы с сайта ГЭЦ (http://dim.gov.az/news/2504/). Аудиофайлы будут добавлены в соответствующий раздел в течение дня.

Журналы можно приобрести в киосках "Абитуриент" (город Баку, Насиминский район, ул.А.Саламзаде, 28), а также в книжных магазинах или заказать на сайте www.abiturient.az.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Buraxılış imtahanlarının proqramları açıqlanıb

Самое важное

В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
19 января 2022 г. 15:33
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
19 января 2022 г. 12:21
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
19 января 2022 г. 11:55
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
18 января 2022 г. 21:57
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
18 января 2022 г. 16:53
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
17 января 2022 г. 08:29
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат 3+3 активно поддержан нами
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат "3+3" активно поддержан нами
14 января 2022 г. 13:52
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
14 января 2022 г. 12:09
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
14 января 2022 г. 12:08
В отношении воспитательницы детсада, ударившую ребенка, проводится расследование
В отношении воспитательницы детсада, ударившую ребенка, проводится расследование
14 января 2022 г. 10:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi