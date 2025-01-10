ГЭЦ обнародовал даты регистрации и график ключевых экзаменов в 2025 году

Государственный экзаменационный центр Азербайджана обнародовал даты регистрации и график проведения ряда ключевых экзаменов в 2025 году.

Государственный экзаменационный центр Азербайджана обнародовал даты регистрации и график проведения ряда ключевых экзаменов в 2025 году.

Как сообщили Report в ГЭЦ, первая попытка вступительного экзамена в магистратуру состоится 16 февраля. Регистрация бакалавров для участия в этом экзамене будет проходить с 13 по 27 января.

Выпускной экзамен по программе полного среднего образования (11 классов) пройдет по двум зонам - 2 и 9 марта, а для выпускников 9 классов по трем зонам - 13, 20 и 27 апреля. Информация о городах и районах, относящихся к каждой зоне, будет опубликована за месяц до экзамена.

Регистрация на пробный экзамен второго этапа вступительных испытаний в вузы по I, II, III и IV группам специальностей пройдет с 6 по 26 февраля. Сам пробный экзамен состоится 16 марта.

С 20 февраля по 5 марта будет проходить регистрация (первый этап приема заявлений) всех абитуриентов для участия во вступительных экзаменах в высшие учебные заведения. Первый этап вступительного экзамена для выпускников прошлых лет пройдет 6 апреля.

Первая попытка второго этапа вступительных экзаменов по I, II, III и IV группам специальностей состоится в мае-июне. Регистрация для участия в этих экзаменах будет проходить в апреле-мае.