ГЭЦ объявил результаты первого испытательного экзамена этого года

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты прошедшего 27 мая испытательного экзамена.

Как сообщили Report в ГЭЦ, зайдя на сайт центра, каждый абитуриент сможет ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением ответной карты.

Информацию о результатах абитуриентов можно также узнать, отправив рабочий номер на мобильный номер 7727.

На испытательный экзамен не явились 880 из 24 584 прошедших регистрацию абитуриентов.

Результаты 5 абитуриентов были аннулированы из-за нарушения экзаменационных правил.

Отметим, что регистрация на предстоящий 11 июня очередной испытательный экзамен продолжается.