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ГЭЦ: Начинается регистрация на участие во вступительных экзаменах

ГЭЦ: Начинается регистрация на участие во вступительных экзаменах Начинается регистрация для участия во вступительных экзаменах по I, II, III и IV группам специальностей.
Наука и образование
8 июня 2022 г. 14:53
ГЭЦ: Начинается регистрация на участие во вступительных экзаменах

Начинается регистрация для участия во вступительных экзаменах по I, II, III и IV группам специальностей.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре Азербайджана (ГЭЦ).

Вторая попытка второго этапа вступительных экзаменов в высшие учебные заведения предоставляется абитуриентам, подавшим заявки на любую из I-IV групп специальностей с 4 по 17 марта или с 6 по 25 апреля.

Желающие принять участие в экзамене по II и III группам специальностей должны зарегистрироваться до 23:59 20 июня, а желающие сдать экзамен по I и IV группам - до 23:59 4 июля на сайте Государственного экзаменационного центра.

Абитуриенты могут зарегистрироваться на экзамен по ссылке (https://eservices.dim.gov.az/erizebak/cehd2/) после оплаты за участие в экзамене (40 AZN) через "личный кабинет".

Напомним, что летние вступительные экзамены по III группе специальностей пройдут 6 июля, по II группе специальностей - 7 июля, по I и IV группам специальностей - 20-21 июля.

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