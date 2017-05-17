ГЭЦ: Началась запись на пробные экзамены 11 июня

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Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ С целью более эффективной подготовки к вступительным экзаменам абитуриентов, желающих поступить в высшие учебные заведения по I-IV группе специальностей, 11 июня состоится второй пробный экзамен.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, на пробном экзамене участникам предоставят тестовые книжки.

Экзамены планируется провести в 63 экзаменационных зданиях в 11 городах и районах страны. На проведение пробного экзамена в экзаменационных зданиях выделено в целом 35 200 мест.

Здания, где будут проводиться экзамены, будут размещены по каждому городу и району в соответствующем разделе официального сайта ГЭЦ.

Пробные экзамены проводятся в одну очередь и во всех зданиях начнутся в 11:00. Регистрация на пробные экзамены 11 июня продолжится до 10:00 6 июня.

Желающие участвовать в пробном экзамене должны войти в раздел "Приобретение карты оплаты для участия в пробном экзамене" в "Личном кабинете" на сайте ekabinet.dim.gov.az, приобрести карту оплаты "Пробного экзамена" и зарегистрироваться в качестве НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на странице eservices.dim.gov.az/sinaq.

Прошедшие регистрацию абитуриенты могут в любое время приобрести новую карту и пополнить баланс. Пользователи могут, пользуясь средствами на своем балансе, записать на пробный экзамен любого человека.

Напомним, что продолжается запись на первый пробный экзамен 27 мая. В разделе "Запись на пробный экзамен" на сайте ГЭЦ абитуриенты могут узнать о месте проведения экзамена.

Для желающих поступить в русский сектор высших и средних специальных учебных заведений 11 июня состоится экзамен по "Азербайджанскому языку". Принимающие участие в экзамене по "Азербайджанскому языку" абитуриенты не должны записываться на пробный экзамен.