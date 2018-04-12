ГЭЦ: На очередные испытательные экзамены зарегистрировано свыше 23 тысяч абитуриентов

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ 15 апреля Государственный Экзаменационный Центр (ГЭЦ) проведет для абитуриентов I-IV групп специальностей испытательные экзамены в 18 городах и районах республики.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены будут организованы в 45 зданиях в Баку, Сумгайыте, Хырдалане, Нахчыване, Гяндже, Товузе, Мингячевире, Евлахе, Шеки, Гахе, Барде, Гёйчае, Исмаиллы, Ширване, Саатлы, Лянкяране, Джалилабаде, Хачмазе.

Запись на испытательные экзамены велась посредством интернета, регистрацию прошли 23 124 абитуриента.

Испытательные экзамены стартуют в 11:00. К экзаменационному процессу будут привлечены 144 руководителя и 1383 контролера. На экзамены будут допущены абитуриенты, представившие оригинал удостоверения личности и "Пропускной лист на экзамен". При отсутствии одного из указанных документов абитуриенты к экзамену допущены не будут.