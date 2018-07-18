ГЭЦ на днях обнародует результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей

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Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел вступительные экзамены по I и IV группам специальностей в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики на 2018/2019 учебный год.

Об этом сообщили Report в ГЭЦ.

Экзамены были проведены в 11 городах республики - Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе, в целом в 49 зданиях.

С 19 июля начнется обработка экзаменационных протоколов и карт с ответами. Результаты экзаменов станут известны в течение ближайших 3-4 дней.