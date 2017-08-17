ГЭЦ: Абитуриенты, попавшие в сети некоторых "экспертов", впоследствии обращаются в ГЭЦ в связи с изменением выбора специальности

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Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр обратился к абитуриентам, которые выбирают специальности на вакантные места в высших учебных заведениях и в средних специальных учебных заведениях (колледжи) на базе полного среднего образования (11 лет).

Как сообщили Report в ГЭЦ, выбор специальностей проводится в электронной форме и продлится до 20 августа.

В центре сообщили, что абитуриенты должны подтвердить код специальности, которую выбрали, включив ее в "Электронное заявление абитуриента по выбору специальности": "Абитуриенты при этом должны быть внимательными, им необходимо выбрать специальность, по которой в будущем планируют получить образование, они должны вносить специальности в заявление в последовательности уменьшения желаний обучаться на них. Правила заполнения электронного заявления по выбору специальностей очень просты и должны быть выполнены самим абитуриентом.

К сожалению, некоторые "эксперты, раздутые как мыльный пузырь", искусственно пользуясь именем ГЭЦ и распространяя на своих страницах в социальных сетях различные материалы, подготовленные ГЭЦ с целью оказания помощи абитуриентам, пытаются создать впечатление, будто они имеют дополнительную информацию. Эти лица делают различные призывы по выбору специальностей абитуриентами. Попавшие в сети этих людей абитуриенты впоследствии обращаются в ГЭЦ в связи с изменением выбора специальности. Потому что эта работа выполняется этими "экспертами" поспешно, без учета мнения абитуриентов и родителей, и только в определенных финансовых целях.

ГЭЦ призывает абитуриентов быть ответственными и внимательными. Список вакантных мест в вузах опубликован в 8-м номере журнала "Абитуриент", а специальности средних специальных учебных заведений на базе полного среднего образования в 5-м выпуске журнала. В журналах также содержится информация об условиях конкурса и правилах заполнения заявлений. Кроме того, на сайте размещена видеоинструкция в связи с порядком заполнения заявления".