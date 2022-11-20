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ГЭЦ Азербайджана провел экзамен для желающих работать в налоговых органах

ГЭЦ Азербайджана провел экзамен для желающих работать в налоговых органах 20 ноября 2022 года Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана совместно с Государственной налоговой службой при Министерстве экономики провели тестовый экзамен для кандидатов, желающих работать в налоговых органах в соответствии с положение
Наука и образование
20 ноября 2022 г. 17:18
ГЭЦ Азербайджана провел экзамен для желающих работать в налоговых органах

20 ноября 2022 года Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана совместно с Государственной налоговой службой при Министерстве экономики провели тестовый экзамен для кандидатов, желающих работать в налоговых органах в соответствии с положением "О проведении конкурса кандидатов для приема на работу в государственные налоговые органы".

Об этом Report сообщили в пресс-службе центра.

Для управления экзаменационным процессом в ГЭЦ действовал оперативный штаб, который регулярно связывался со зданиями, где проходил экзамен, и следил за его ходом.

Обработка экзаменационных протоколов и карточек с ответами начнется с 21 ноября, а результаты будут объявлены в ближайшие два дня.

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