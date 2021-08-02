ГЭЦ: 4 августа состоится первый этап приемных экзаменов в резидентуру

4 августа Государственный экзаменационный центр (ГИМ) организует вторую попытку первого этапа вступительного экзамена в резидентуру (оценка знаний по базовым предметам) и вступительный экзамен в военные лицеи. Как сообщили Report в ГЭЦ, экзаме

Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) организует 4 августа первый этап (2-я попытка) вступительного экзамена в резидентуру (оценка знаний по базовым предметам) и вступительный экзамен в военные лицеи.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены пройдут в Баку и Нахчыване.

Оба экзамена стартуют в 10:00. Допуск на экзамены завершится в 09:45.

Участники экзамена должны иметь при себе " Пропускной лист " на экзамен, памятку , справку о здоровье.

Абитуриенты, не имеющие фотографии в удостоверении личности и принимающие участие в вступительных экзаменах в лицеи, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с прикрепленными фотографиями (к справке прилагается фотография абитуриента размером 3x4 см, заверенная печатью).

Для участия во второй попытке первого этапа вступительного экзамена в резидентуру зарегистрировались 966 кандидатов. В экзамене при поступлении в военные лицеи предполагается участие 1911 абитуриентов.

Всего для организации экзаменов выделено 13 экзаменационных зданий, 208 экзаменационных залов.