Эльмар Гасымов встретился с президентом SPE

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Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с президентом Общества инженеров нефтегазовой промышленности(Society of Petroleum Engineers – SPE) Дарси Спеди и региональным директором SPE по России и Каспийскому региону Айжаной Джуссупбековой.

Как сообщает Report, тепло приветствовав гостей, Эльмар Гасымов отметил, что очень рад тому, что Региональный студенческий саммит общества проходит именно в Высшей школе. Ректор подчеркнул большую роль, которую играет SPE в подготовке молодых специалистов, работающих в нефтегазовой отрасли, и сказал, что БВШН заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с этой международной организацией. По его словам, участие студентов Высшей школы в проектах и программах SPE создает хорошие возможности для их профессионального развития.

Президент Общества инженеров нефтегазовой промышленности Дарси Спеди выразил искреннюю признательность ректору БВШН за поддержку в организации студенческого саммита и деятельности SPE в целом, которая действует в Азербайджане с 1997 года.

Во время встречи ее участники также обсудили пути укрепления, перспективы развития и новые сферы дальнейшего сотрудничества SPE и БВШН.