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    Джейхун Байрамов: В Азербайджане 65% докторов наук старше 61 года

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "В государственных высших учебных заведениях нет докторов наук младше 30 лет".

    Как сообщает Report, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов.

    Он отметил, что в настоящее время в стране, в целом по программам подготовки докторов философии и докторов наук обучаются 2723 человека: "67% (1452 человека) обучающихся по программам подготовки докторов философии и 52% (291 человек) обучающихся по программам подготовки докторов наук приходятся на долю высших учебных заведений. Если проанализировать возрастное соотношение, становится ясно, что по стране 8% (163) обучающихся по программам подготовки докторов наук лица в возрасте до 40 лет. В государственных высших учебных заведениях 65% докторов наук старше 61 года. В этих заведениях нет докторов наук младше 30 лет".

    Министр отметил, что в 2017 году по программам подготовки докторов философии  приняты 455 человек, по программам подготовки докторов наук 129 человек.

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