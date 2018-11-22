Джейхун Байрамов: В Азербайджане 65% докторов наук старше 61 года

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "В государственных высших учебных заведениях нет докторов наук младше 30 лет".
Как сообщает Report, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов.
Он отметил, что в настоящее время в стране, в целом по программам подготовки докторов философии и докторов наук обучаются 2723 человека: "67% (1452 человека) обучающихся по программам подготовки докторов философии и 52% (291 человек) обучающихся по программам подготовки докторов наук приходятся на долю высших учебных заведений. Если проанализировать возрастное соотношение, становится ясно, что по стране 8% (163) обучающихся по программам подготовки докторов наук лица в возрасте до 40 лет. В государственных высших учебных заведениях 65% докторов наук старше 61 года. В этих заведениях нет докторов наук младше 30 лет".
Министр отметил, что в 2017 году по программам подготовки докторов философии приняты 455 человек, по программам подготовки докторов наук 129 человек.
Aynur OsmanqızıАвтор новости