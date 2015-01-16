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    Два азербайджанских вуза и Хьюстонский университет США подписали договор

    БГУ посетила делегация, возглавляемая президентом Хьюстонского университета США и ректором БВШН

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В Бакинском государственном университете (БГУ) побывала делегация, возглавляемая ректором и президентом Хьюстонского университета США и ректором Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмаром Гасымовым, сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу БГУ.

    Приветствуя гостей, ректор БГУ, академик Абель Магеррамов рассказал им об истории создания флагмана высшего образования страны, достигнутых успехах в развитии науки и образования, участии в объединениях и ассоциациях, отношениях с университетами США. В ходе встречи Абель Магеррамов сообщил о заинтересованности в создании взаимного сотрудничества между БГУ и Хьюстонским университетом.

    В свою очередь ректор и президент Хьюстонского университета Рену Хатур отметила, что связи в сфере образования имеют значительную роль в развитии межгосударственных отношений.

    Выступивший ректор БВШН Эльмар Гасымов сообщил о том, что студенты БВШН, обучающиеся на ступенях бакалавра и магистра, для изучения геологии, химии, подводной среды и других отраслей науки будут проходить практику в Хьюстонском университете.

    По итогам встречи, на которой были обсуждены перспективы взаимного сотрудничества, БГУ, Хьюстонский университет и БВШН подписали трехсторонний договор о намерениях. В рамках этого сотрудничества будут осуществляться такие процессы, как обмен студентами и специалистами, подготовка и внедрение образовательных программ, проведение совместных исследований и др.

    Отметим, что профессорско-преподавательский состав Хьюстонского университета состоит из опытных и известных научных деятелей мира, большинство из которых являются лауреатами Нобелевской премии и премии Тони. Университет по разнообразию этнического состава студентов является вторым самым большим университетом США, и общее число обучающихся здесь студентов достигает 40750 человек.

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