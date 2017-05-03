Для участия в стипендиальной программе SOCAR обратилось более 1600 кандидатов

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр проведет 6 мая тестовый экзамен, первый этап отборочного экзамена среди студентов высших учебных заведений - претендентов на участие в стипендиальной программе SOCAR.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамен пройдет в городе Баку в 3 зданиях и начнется в 11:00. Продолжительность экзамена составит один час.

SOCAR претворяет в жизнь данный проект с 2004/2005 учебного года с целью подготовки талантливых молодых специалистов в нефтегазовой промышленности, поощрения студентов в получении современных научных и практических знаний.

Регистрация велась компанией SOCAR, для участия в конкурсе обратилось 1695 человек. Для проведения экзамена выделено 10 руководителей и 114 учителей-наблюдателей.

В тестовом экзамене студентам предлагаются 40 тестовых заданий по логическому мышлению. Из них 30 закрытого, 10 вопросов открытого типа. В тестовых заданиях закрытого типа предлагается 5 вариантов ответа, из них необходимо выбрать только один верный ответ. В тестовых вопросах открытого типа кандидат заносит ответ в соответствующие поля слева направо на специальной "карте ответов", тем самым кодируя его. Каждый правильный ответ равен одному баллу. Количество неправильных ответов не влияет на количество правильных ответов.