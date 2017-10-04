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    Директор еще одной школы в Баку освобождена от должности

    Микаил Джаббаров назначил в школу нового директора

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Директор полной средней школы №90 имени Рихарда Зорге в Сабунчинском районе города Баку освобождена от занимаемой должности.

    В Управлении образования города Баку данный факт подтвердили Report.

    В управлении сообщили, что в связи с достижением пенсионного возраста прекращен трудовой договор с директором этой школы Гурбантадж Гурбан гызы Газыбековой.

    Согласно соответствующему приказу министра образования Микаила Джаббарова, Ясин Ягуб оглу Гулиев назначен на должность директора этой школы.

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