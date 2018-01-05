Депутат: Знание директорами азербайджаноязычных школ грузинского языка на пользу наших сограждан

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Тбилиси. 5 января. REPORT.AZ/ По решению министерства образования и науки Грузии с этого года директора средних школ в регионах проживания нацменьшинств будут выбираться по новым правилам.

Как передает грузинское бюро Report, по этим правилам, для директоров средних школ в местах компактного проживания нацменьшинств будет обязательным знание грузинского языка.

Такое решение министерства общество восприняло неоднозначно. Некоторые политики посчитали такое решение притеснением нацменьшинств, однако появились и сторонники подобного решения.

Работающий долгое время в образовательной сфере, ныне депутат грузинского парламента Руслан Гаджиев заявил Report, что требование о знании грузинского языка директорами азербайджаноязычных школ было и раньше. По его словам, таким решение правительство Грузии не притесняет нацменьшинства. Подобное решение пойдет на пользу, даст толчок интеграции в грузинское общество национальных меньшинств.

Р.Гаджиев сообщил, что двое молодых азербайджанцев назначены директорами школ. Оба в совершенстве владеют государственным языком.

Р.Гаджиев сообщил, что провел ряд встреч в министерстве образования и науки Грузии, где обсуждал проблемы с образованием азербайджанцев, интеграцию и др. вопросы.

По словам депутата, с этого года состоится сертификация директоров школ.

Отметим, что сейчас в регионе Квемо-Картли, где компактно проживают азербайджанцы, в приблизительно 10 школах вакантно место директора. На первоначальном этапе объявлен конкурс на данные места. Знание грузинского языка - главное требование для каждого кандидата.