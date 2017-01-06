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    Президентский стипендиат БВШН: Химическая инженерия получила сильное развитие в Азербайджане

    Поступить в этот вуз и было моей целью

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В рамках проекта отдела по связям с общественностью Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) "10 вопросов Президентскому стипендиату" на вопросы отвечает студентка первого курса Фатима Абдинли, обучающаяся по специальности "Химическая инженерия". Report предлагает данное интервью. 

    – Расскажите, пожалуйста, немного о себе.

    – Я родилась в Баку в 1997 году. Среднюю школу закончила с отличием. В этом году, сдав вступительные экзамены в Бакинскую Высшую школу нефти, стала студенткой вуза. Учусь по специальности "Инженер-химик".

    – Вступительные экзамены уже позади. Какие впечатления они оставили у Вас?

    – Еще до экзаменов я поставила перед собой цель. Я всегда мечтала учиться в Бакинской высшей школе нефти и очень старалась добиться этой цели, несмотря на трудности.

    – Сколько баллов Вы набрали?

    – Я набрала 695 баллов.

    – Почему Вы выбрали именно БВШН?

    – Я выбрала Бакинскую Высшую школу нефти за то, что этот вуз – университет номер один в Азербайджане, в котором высшее образование преподается на высоком уровне. Поступить в этот вуз и было моей целью.

    – Что Вы можете сказать о роли Вашей семьи в Вашем обучении?

    – Семья всегда поддерживала меня и стояла за мной во всех моих решениях. Я очень благодарна своей семье за это.

    – О чем Вы больше всего мечтаете?

    – Моя самая большая мечта – путешествовать по разным странам, побывать в разных городах, посетить интересные места в каждой стране.

    – Что Вы можете рассказать о своей будущей специальности?

    – Моя специальность – химическая инженерия. Эта область получила большое развитие в Азербайджане, и меня она очень интересует. Верю, что в будущем смогу стать высококвалифицированным специалистом в этой сфере.

    – Какие у Вас хобби?

    – В свободное от учебы время я люблю кататься на велосипеде, и еще мне нравится читать книги.

    – А какие у Вас еще интересы?

    – Я интересуюсь футболом.

    – Какие жанры литературы Вас привлекают?

    – Люблю читать литературу детективного жанра. 

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