Число зарегистрированных в конкурсе Yüksəliş достигло 13 тыс. человек

Число зарегистрированных участников четвертого конкурса "Yüksəliş" (Восхождение) достигло 13 тысяч человек.

Число зарегистрированных участников четвертого конкурса "Yüksəliş" (Восхождение) достигло 13 тысяч человек.

Как сообщает Report, в конкурсе примут участие граждане Азербайджана в возрасте от 21 до 51 года, с высшим образованием и опытом управления не менее двух лет.

Отметим, что процесс регистрации участников конкурса продлится до 31 марта.

20 победителей получат от менторов план личного развития на один год, денежный приз в размере 20 тыс. манатов и возможность внести свое имя в банк кадрового резерва.