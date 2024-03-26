Число зарегистрированных в конкурсе Yüksəliş достигло 13 тыс. человек

Число зарегистрированных участников четвертого конкурса "Yüksəliş" (Восхождение) достигло 13 тысяч человек.
Как сообщает Report, в конкурсе примут участие граждане Азербайджана в возрасте от 21 до 51 года, с высшим образованием и опытом управления не менее двух лет.
Отметим, что процесс регистрации участников конкурса продлится до 31 марта.
20 победителей получат от менторов план личного развития на один год, денежный приз в размере 20 тыс. манатов и возможность внести свое имя в банк кадрового резерва.