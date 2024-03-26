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Число зарегистрированных в конкурсе Yüksəliş достигло 13 тыс. человек

Число зарегистрированных в конкурсе Yüksəliş достигло 13 тыс. человек Число зарегистрированных участников четвертого конкурса "Yüksəliş" (Восхождение) достигло 13 тысяч человек.
Наука и образование
26 марта 2024 г. 13:50
Число зарегистрированных в конкурсе Yüksəliş достигло 13 тыс. человек

Число зарегистрированных участников четвертого конкурса "Yüksəliş" (Восхождение) достигло 13 тысяч человек.

Как сообщает Report, в конкурсе примут участие граждане Азербайджана в возрасте от 21 до 51 года, с высшим образованием и опытом управления не менее двух лет.

Отметим, что процесс регистрации участников конкурса продлится до 31 марта.

20 победителей получат от менторов план личного развития на один год, денежный приз в размере 20 тыс. манатов и возможность внести свое имя в банк кадрового резерва.

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Версия на азербайджанском языке “Yüksəliş”də qeydiyyatdan keçənlərin sayı 13 min nəfərə çatıb

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