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Центр методической поддержки обнародовал информацию об экзамене по сертификации учителей

Центр методической поддержки обнародовал информацию об экзамене по сертификации учителей В экзаменах по сертификации учителей знания педагогов будут проверяться по четырем основным разделам предмета азербайджанский язык и литература.
Наука и образование
2 марта 2023 г. 17:23
Центр методической поддержки обнародовал информацию об экзамене по сертификации учителей

В экзаменах по сертификации учителей знания педагогов будут проверяться по четырем основным разделам предмета азербайджанский язык и литература.

Как сообщает Report, об этом сказала директор Центра методической поддержки и профессионального развития Института образования Назакет Мехтиева.

По ее словам, это чтение, письмо, правила азербайджанского языка и литературы: "Экзамен будет состоять из 50 вопросов. 30 вопросов будут по азербайджанскому языку, 20 - по литературе".

Отметим, что в этом году в экзаменах смогут принять участие учителя азербайджанского языка и литературы.

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Версия на азербайджанском языке Sertifikasiya imtahanında Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənni üzrə sualların hazırlanması qaydası açıqlanıb

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