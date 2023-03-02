Центр методической поддержки обнародовал информацию об экзамене по сертификации учителей

В экзаменах по сертификации учителей знания педагогов будут проверяться по четырем основным разделам предмета азербайджанский язык и литература.

В экзаменах по сертификации учителей знания педагогов будут проверяться по четырем основным разделам предмета азербайджанский язык и литература.

Как сообщает Report, об этом сказала директор Центра методической поддержки и профессионального развития Института образования Назакет Мехтиева.

По ее словам, это чтение, письмо, правила азербайджанского языка и литературы: "Экзамен будет состоять из 50 вопросов. 30 вопросов будут по азербайджанскому языку, 20 - по литературе".

Отметим, что в этом году в экзаменах смогут принять участие учителя азербайджанского языка и литературы.